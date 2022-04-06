Tarihi Dönüşümün Adresi: Kayabaşı...

Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kayabaşı bölgesi Ankara Kalesi'nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölge...
Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. Bu zamana kadar 800 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak" dedi.
KALE'DEKİ DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAK
Kayabaşı'ndaki dönüşümün, Ankara Kalesi'ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Kayabaşı bölgesindeki değişim, Ankara Kalesi'ne de çok katkıda bulunacak.
Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorluklar var ama bu bizi yavaşlatmıyor. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara'ya yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara'ya da örnek bir proje olacak.
Yapacağımız çalışmalarla bölgeyi, tarihi dokuya uygun bir şekilde, daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman, inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak. Biz inanıyoruz ki bu çalışma Ankara tarihine geçecek ve kentin en önemli dönüşümlerinden birisi olacak." dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.