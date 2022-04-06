06 Nis 2022 - 09:40- Belediyeler G: 06 Nis 2022 - 09:41

Tarihi Dönüşümün Adresi: Kayabaşı...

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Ankara Kalesi'nin eteklerinde yer alan Kayabaşı Mahallesi'nde tarihi dokuya uygun dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dönüşüm çalışması kapsamında, bugüne kadar 800 metruk yapı yıkıldı. Kayabaşı bölgesinde tarihi dönüşüm devam ediyor.

Tarihi Dönüşümün Adresi: Kayabaşı... mask
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Bölgede çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Kayabaşı bölgesi Ankara Kalesi'nin eteklerinde, Ankara için çok önemli ve çok da değerli bir bölge...

Bu bölgede dönüşüm için gerekli adımları kısa sürede attık. Bu zamana kadar 800 metruk yapıyı yıktık. Yıkımlarımız devam ediyor. Bu bölgedeki dönüşüm tamamlandığında, Ankara Kalesi için de çok faydalı olacak" dedi.

KALE'DEKİ DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLAYACAK

Kayabaşı'ndaki dönüşümün, Ankara Kalesi'ndeki dönüşümü de tamamlayan bir çalışma olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Kayabaşı bölgesindeki değişim, Ankara Kalesi'ne de çok katkıda bulunacak.

Tarihi bölge ile bitişik olması, kayalık olması, kot farklarının yüksek olması gibi bir takım zorluklar var ama bu bizi yavaşlatmıyor. Bölgeyi temizleyip inşallah Ankara'ya yakışır bir hale getirmek istiyoruz. Ankara'ya da örnek bir proje olacak.

Yapacağımız çalışmalarla bölgeyi, tarihi dokuya uygun bir şekilde, daha fazla insanın gelebileceği bir hale dönüştürdüğümüz zaman, inşallah Ankara Kalesi için de önemli bir kazanım olacak. Biz inanıyoruz ki bu çalışma Ankara tarihine geçecek ve kentin en önemli dönüşümlerinden birisi olacak." dedi.

06 Nis 2022 - 09:40 - Belediyeler

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