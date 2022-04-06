06 Nis 2022 - 09:49- Gündem G: 06 Nis 2022 - 09:50

"ATAK" Filipinler'de Uçacak!

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ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopterin ilk kez ihracatı yapıldı. Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.
"ATAK" Filipinler'de Uçacak! mask
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Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopteri ilk ihracatını Filipinler'e yaptı. Demir törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin yeni bir ufka taşındığını belirterek, ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunu kaydetti.

Türk savunma sanayisini geliştirmenin aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiye olduğunu ifade eden Demir, sosyal medya hesabından da savunma sanayinin gurur günlerinden biri olduğunu belirterek, "Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz. Bu gurur hepimizin" paylaşımında bulundu.

06 Nis 2022 - 09:49 - Gündem

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