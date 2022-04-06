"ATAK" Filipinler'de Uçacak!

Türkiye'nin göklerdeki gururu ATAK taarruz helikopteri ilk ihracatını Filipinler'e yaptı. Demir törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin yeni bir ufka taşındığını belirterek, ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunu kaydetti.
Türk savunma sanayisini geliştirmenin aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiye olduğunu ifade eden Demir, sosyal medya hesabından da savunma sanayinin gurur günlerinden biri olduğunu belirterek, "Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz. Bu gurur hepimizin" paylaşımında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.