06 Nis 2022 - 09:51- Belediyeler G: 06 Nis 2022 - 09:52

Etimesgut'ta Evde Bakım Var!

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Etimesgut Belediyesi kişisel bakım ve temizliklerini gerçekleştiremeyen yaşlı, hasta ve engellilere ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmeti sunuyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hizmet kapsamında belediyenin tespitleri ve gelen talepler üzerine evde bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar belirleniyor.
Etimesgut'ta Evde Bakım Var! mask
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4 kişiden oluşan sağlık ve bakım ekibi özel ekipmanlarıyla vatandaşları evinde ziyaret ediyor. Sağlık ekibi önce tansiyon, ateş ölçümü gibi rutin muayenelerini gerçekleştiriyor, açık yarası olup olmadığını tespit ediyor. Hasta, engelli ve yaşlının sağlık durumuna göre yapılacak işlemler sıralanıyor.

TRAŞ, BANYO ÖZEL BAKIM İhtiyaca göre, saç, sakal ve tırnaklar kesiliyor, özel bakımları itinayla yapılıyor. Özel şişme banyo yatağında ozonlu su cihazı ile banyoları yaptırılan vatandaşlar için sağlık ekibi her ihtimale karşı teyakkuz halinde bekliyor. Bu hizmet engel ve hastalık durumuna göre ayda 2-3 kez tekrarlanıyor. Belediyenin bu hizmeti özellikle hastasını kaldırıp indirmekte zorlanan ebeveynlerle yatağa bağımlı hastalar ile engelliler için büyük önem taşıyor.

HAYATLARI KOLAYLAŞTIRIYORUZ 

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, evde sağlık ve bakım hizmetinin çok önemli bir sosyal proje olduğunu belirterek, böyle bir hizmete ihtilacı olan vatandaşların mutlaka belediyeye başvurması gerektiğini söyledi. Demirel, "Şehrimiz ve insanımızı seviyoruz. Hayatın her alanında, insanımıza dokunan, onların yaşamlarını kolaylaştıran hizmetler gerçekleştiriyoruz" dedi.

06 Nis 2022 - 09:51 - Belediyeler

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