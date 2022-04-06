06 Nis 2022 - 10:01- Gündem G: 06 Nis 2022 - 10:02

Türkiye'den Buça Açıklaması: Görüntüler Dehşet Verici!

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Dışişleri Bakanlığı, Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden gelen görüntüler hakkında, görüntülerin dehşet verici ve insanlık adına üzücü olduğunu kaydetti.
Türkiye'den Buça Açıklaması: Görüntüler Dehşet Verici! mask
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ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Buça ve İrpin'den gelen görüntüler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, katliam görüntülerinin dehşet verici olduğunun altı çizildi: "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz."

"MASUM SİVİLLERİN HEDEF ALINMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtilerek, "Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

06 Nis 2022 - 10:01 - Gündem

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