Dünya Türk Doğal Taşını Almaya Geldi!

Marble Fuarı’nın dünyanın en büyük üç fuarı arasında yer aldığının altını çizen Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

“Marble Fuarı tüm dünyada dört gözle açılması beklenen, herkesin ziyaret etmek için programına aldığı bir fuar. Biz Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak 13 firma ile Alım Heyeti organizasyonumuzda yer alırken Avustralya, Mısır, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin ve İsrail’den 47 ithalatçı firma Alım Heyeti organizasyonumuza katıldı. Organizasyonda 100’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.”

Marble Alım Heyeti Organizasyonu’na katılan 7 ülkeye 2021 yılında 257 milyon dolar tutarında gerçekleştiğini açıklayan Kaya, “Türkiye’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 2 milyar 92 milyon dolarlık doğaltaş ihracatının yüzde 12’si bu 7 ülkeye yapıldı.

Bu 7 ülkeye ihracatımızı 300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Birliğimiz 7 yıl aradan sonra 1 milyar doları geçerek son bir yıllık dönemde yüzde 19 ivmeyle 1 milyar 123 milyon dolar ihracat rakamına imza attı. 2013 yılında ulaştığımız 1 milyar 126 milyon dolarlık ihracatımız Birlik tarihimizdeki en yüksek rakamdı. Bu yıl tarihimizin en yüksek rakamına ulaşacağız.” dedi.

Kaya, Marble Fuarı’na destek için EMİB ile beraber eş zamanlı olarak İMİB, BAİB ve DENİB’nin de alım heyetleri düzenlediğini başarılı bir fuar geçirdiklerini; 3 yıl aradan sonra Marble Fuarı’nın fuar eski coşkusuna kavuştuğunu bunun yıl sonunda doğal taş ihracat rakamlarına yansıyacağını sözlerine ekledi.