06 Nis 2022 - 10:42- Gündem G: 06 Nis 2022 - 10:43

Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi

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Dünyaca ünlü markaların uzun yıllar modelliğini yapıp, küçük yaşlardan itibaren hayali olan müzikal yolculuğuna start veren Ana Shine, yeni projesi için başarılı Türk Dj’leri tercih etti.
Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi mask
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İSTANBUL(İGFA) - “Be Yourself” şarkısında DJ Mert Hakan’la, “Freedom” şarkısında DJ FunkyC ile çalışan Ana Shine, yeni projelerini dinleyicilerle buluşturacak.

Bununla birlikte yakında İngiltere’de yayınlanacak single için çalışmaya başlayan Shine, “2022 yazında en çok dinlenecek şarkılara aday projeler hazırladım” dedi.

BU YAZ TÜRKİYE'DE

Yeni projesinde Türk DJ’lerle çalışan Ana Shine, Ağustos ayında Türkiye’de gerçekleşecek olan bir dans festivalinde sahneye çıkacak.

Sahnede kendisine 8 dansçının eşlik edeceği konser için provalara başladı.

06 Nis 2022 - 10:42 - Gündem

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