Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi

İSTANBUL(İGFA) - “Be Yourself” şarkısında DJ Mert Hakan’la, “Freedom” şarkısında DJ FunkyC ile çalışan Ana Shine, yeni projelerini dinleyicilerle buluşturacak.
Bununla birlikte yakında İngiltere’de yayınlanacak single için çalışmaya başlayan Shine, “2022 yazında en çok dinlenecek şarkılara aday projeler hazırladım” dedi.
BU YAZ TÜRKİYE'DE
Yeni projesinde Türk DJ’lerle çalışan Ana Shine, Ağustos ayında Türkiye’de gerçekleşecek olan bir dans festivalinde sahneye çıkacak.
Sahnede kendisine 8 dansçının eşlik edeceği konser için provalara başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.