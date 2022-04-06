06 Nis 2022 - 10:42- Gündem

Şarkılarını Türk DJ'ler 'remix'ledi

Dünyaca ünlü markaların uzun yıllar modelliğini yapıp, küçük yaşlardan itibaren hayali olan müzikal yolculuğuna start veren Ana Shine, yeni projesi için başarılı Türk Dj’leri tercih etti.