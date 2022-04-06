ABB “Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi” Başladı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli yerli üreticileri hem ekonomik yönden hem de eğitim konularında destekleyerek üretimi teşvik eden projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, FAO (Gıda Tarım Örgütü) Projesi ortaklığında DKM (Doğa Koruma Merkezi) iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında “Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi”nin ilkini Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdi.

TARIMSAL KALKINMADA ÖRNEK PROJELER

Çiftçi Eğitim Programı kapsamında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdan Tuna Güneş tarafından verilen eğitimde; vişne yetiştiriciliğinin püf noktaları ve teknikleri önce teorik daha sonra da sahada uygulamalı olarak anlatıldı.

İlk eğitime; ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, mahalle muhtarları, vişne bahçesi sahipleri, yerli üreticiler, Çubuk Ziraat Odası temsilcileri, kooperatif temsilcileri ile Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) yetkilileri de katıldı.

Başkent’te daha bilinçli vişne yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere eğitim desteği sağlayarak örnek bir projeye imza atan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, modern tarımın tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimin zenginleştirilmesini amaçlıyor.

İLK EĞİTİM VİŞNE ÜRETİMİNİN MERKEZİ ÇUBUK’TA

İlk eğitimi Ankara’da vişne üretiminin merkezi sayılan ilçelerden Çubuk’ta gerçekleştirmek istediklerini ve Ankara’da üretilen ürünlerin kalitesinde eğitimlerin büyük katkısı olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:

“FAO ile beraber yürüttüğümüz proje kapsamında ilimizle alakalı 5 kritik ürün seçimi yaptık. Bu ürünlerden bir tanesi vişne. Vişne üretimi yapan üreticilerimize budamadan başlayarak, ilaçlama, gübreleme ve hasat teknikleri konusunda üniversite hocalarımızla birlikte eğitim verdik.

Amacımız ürün kalitelerini artırıp pazarda daha iyi bir değerle satılmasını sağlamak. Aynı zamanda ürünlerle ilgili kurulmuş olan kooperatiflerin de yapılarını iyileştirip daha etkin hâle gelmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece eğitimle kalmayıp daha sonra ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da ayrı bir proje yürüteceğiz. ABB olarak FAO’dan aldığımız hibe ile ilk kez bu projeyi biz yürütüyoruz.”

HEDEF: A’DAN Z’YE VERİMLİ VE KALİTELİ VİŞNE ÜRETİMİ

Yerli üreticilere A’dan Z’ye vişne üretiminin inceliklerini anlatan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Nurdan Tutan Güneş, merak edilen soruları da tek tek yanıtladı.

Daha bilinçli bir üretim için vişne ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Çubuk Ağılcık Mahallesi’nde eğitime katılan yerli üreticiler; uygulamalı olarak vişnelerde anaç ve çeşitler, çoğaltma ve bahçe tesisi, budama, terbiye, hastalık ve zararlılar, sulama, gübreleme, hasat ve depolama konuları hakkında bilgilendirildi.

EĞİTİMLER 5 İLÇEDE DAHA VERİLECEK

ABB’nin ev sahipliğinde Çubuk’ta başlatılan Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi, vişne üretimine meraklı olan veya üretim yapan yerli üreticiler için merkez ilçelerin yanı sıra çevre ilçelerde de devam edecek.

Ziraat Odası, muhtarlar, bölge kooperatifleri ve üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı Çubuk’tan sonra Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Evren ve Polatlı ilçelerinde de verilecek.