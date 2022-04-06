Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Oğuz İşçilerle Sahurda Buluştu!

Sahur öncesinde çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, “Ankara-Kahramankazan yolumuzu da bölünmüş yol olarak Ankaralıların, Kahramankazanlıların, Kızılcahamamlıların hizmetine sunacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Oğuz, Kahramankazan-Ankara yolu şantiyesini ziyaret ederek, burada görev yapan işçi ve mühendislerle sahur yaptı. Karaismailoğlu ve Oğuz’a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bakanlık bürokratları da eşlik etti. Karaismailoğlu ve Oğuz, sahur öncesinde tüm hızıyla devam eden yoldaki yapım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

“Bu yıl daha çok çalışacağız”

Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Ankara-Kahramankazan yolunda geçen yıl önemli işler yaptıklarını, bu yıl da daha fazla çalışarak, daha fazla iş yapacaklarını belirterek, “Ankara-Kahramankazan yolumuzu da bölünmüş yol olarak Ankaralıların, Kahramankazanlıların, Kızılcahamamlıların hizmetine sunacağız” dedi.

Karaismailoğlu, “Yaptığımız bütün işler vatandaşımızın yaşamına konfor katıyor. O yüzden çalışma arkadaşlarımızın el emeği, göz nuru, alın teri bizim için çok önemli. Hem onlarla motivasyon sağlıyoruz hem de işlerimizi yerinde inceliyoruz" diye konuştu. Bakan Karaismaloğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurlarda farklı şantiyelerdeki çalışma arkadaşlarıyla birlikte olacaklarını söyledi.

Bölgeye büyük katkı sağlayacak

Başkan Oğuz da, Kahramankazan'ın yalnızca Ankara'da değil, Türkiye genelinde önemli sanayi kümelenmelerine ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bu yolun tamamlanmasıyla birlikte Kahramankazan'ımıza ve bölgemize büyük katkılar sağlanmış olacak. Bu yolla sanayi ve ticaret potansiyelimiz güçleneceği gibi seyahat konforumuz da yükselecek.

Ankara-Kahramankazan arasındaki mesafe 20 dakikaya inecek. Trafik yoğunluğu azalacak. Daha konforlu bir ulaşım ile akaryakıt ve zaman tasarrufu sağlayacak" dedi. Yoldaki genişletme çalışmalarının yalnızca Kahramankazan için değil, bölge ve çevre ilçeler için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, “Projenin hayata geçirilmesinde ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.