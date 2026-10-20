2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşılan taban puanı listesinde Ankara Fen Lisesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi yer aldı. Türkiye genelindeki 10 okulun karşılaştırıldığı listede, başkentteki iki fen lisesinin puanları Ankara’da okul araştıran öğrenciler ve veliler açısından öne çıktı.
Habere konu listede Ankara Fen Lisesinin taban puanı 494,424, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinin taban puanı ise 489,443 olarak verildi. Ankara Fen Lisesi listede beşinci, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi onuncu sırada gösterildi.
Ankara Fen Lisesi kaç puanla öğrenci aldı?
Paylaşılan verilere göre Ankara Fen Lisesi, 494,424 taban puanıyla listedeki Ankara okulları arasında ilk sırada bulunuyor. Türkiye genelindeki karşılaştırmada ise İstanbul Atatürk Fen Lisesinin ardından, Cağaloğlu Anadolu Lisesinin önünde yer alıyor.
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi de listede
Ankara’dan karşılaştırmaya giren diğer okul, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi oldu. Okulun taban puanı paylaşılan listede 489,443 olarak belirtildi.
Paylaşılan 2026 LGS taban puanı listesi
Habere esas alınan 10 okul ve belirtilen taban puanları şöyle:
|Listedeki sıra
|Okul
|İl
|Taban puanı
|1
|İstanbul Erkek Lisesi
|İstanbul
|500,000
|2
|Kabataş Erkek Lisesi
|İstanbul
|500,000
|3
|Galatasaray Lisesi
|İstanbul
|497,432
|4
|İstanbul Atatürk Fen Lisesi
|İstanbul
|494,887
|5
|Ankara Fen Lisesi
|Ankara
|494,424
|6
|Cağaloğlu Anadolu Lisesi
|İstanbul
|493,358
|7
|İzmir Fen Lisesi
|İzmir
|492,182
|8
|Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
|İstanbul
|491,856
|9
|İzmir Atatürk Lisesi
|İzmir
|491,432
|10
|Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi
|Ankara
|489,443
İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesinin puanları eşit. Bu nedenle yalnızca taban puanına bakılarak bu iki okul arasında birincilik ve ikincilik üstünlüğü kurulamaz. Tablodaki sıra, paylaşılan listenin düzenini yansıtıyor.
Ankara’da tercih hazırlığı yapanlar nelere bakmalı?
Ankara Fen Lisesi ve Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesini hedefleyen öğrenciler, geçmiş yerleştirme sonuçlarını bir başlangıç noktası olarak kullanabilir. Ancak tercih döneminde güncel MEB kayıtlarındaki okul kodu, program, kontenjan, yüzdelik dilim ve varsa pansiyon bilgisi birlikte incelenmeli.
İlk yerleştirme sonuçlarıyla nakil döneminde oluşan puanların aynı olmayabileceği de unutulmamalı. Bir rakamı karşılaştırırken hangi yerleştirme aşamasına ait olduğunu bilmek, yanlış değerlendirmeyi önler.
Ankara’dan iki fen lisesinin bu listede bulunması başkentteki seçenekleri gündeme taşırken, öğrenciler için asıl karar kendi başarı dilimleriyle eğitim ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmekten geçiyor.
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