2026 LGS ilk yerleştirme taban puanları üzerinden hazırlanan listede Ankara’dan iki okul yer aldı. Ankara Fen Lisesi 494,424, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi ise 489,443 puanla dikkat çekti. Ancak bu karşılaştırma, okulların eğitim kalitesini bütün yönleriyle ölçmüyor. Tercih hazırlığındaki öğrenciler için yüzdelik dilim, kontenjan ve okul koşulları da ayrı önem taşıyor.

2026 LGS ilk yerleştirme sonuçlarına ilişkin paylaşılan taban puanı listesinde Ankara Fen Lisesi ile Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi yer aldı. Türkiye genelindeki 10 okulun karşılaştırıldığı listede, başkentteki iki fen lisesinin puanları Ankara’da okul araştıran öğrenciler ve veliler açısından öne çıktı.

Habere konu listede Ankara Fen Lisesinin taban puanı 494,424, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinin taban puanı ise 489,443 olarak verildi. Ankara Fen Lisesi listede beşinci, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi onuncu sırada gösterildi.

Ankara Fen Lisesi kaç puanla öğrenci aldı?

Paylaşılan verilere göre Ankara Fen Lisesi, 494,424 taban puanıyla listedeki Ankara okulları arasında ilk sırada bulunuyor. Türkiye genelindeki karşılaştırmada ise İstanbul Atatürk Fen Lisesinin ardından, Cağaloğlu Anadolu Lisesinin önünde yer alıyor.

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi de listede

Ankara’dan karşılaştırmaya giren diğer okul, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi oldu. Okulun taban puanı paylaşılan listede 489,443 olarak belirtildi.

Paylaşılan 2026 LGS taban puanı listesi

Habere esas alınan 10 okul ve belirtilen taban puanları şöyle:

Listedeki sıra Okul İl Taban puanı 1 İstanbul Erkek Lisesi İstanbul 500,000 2 Kabataş Erkek Lisesi İstanbul 500,000 3 Galatasaray Lisesi İstanbul 497,432 4 İstanbul Atatürk Fen Lisesi İstanbul 494,887 5 Ankara Fen Lisesi Ankara 494,424 6 Cağaloğlu Anadolu Lisesi İstanbul 493,358 7 İzmir Fen Lisesi İzmir 492,182 8 Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi İstanbul 491,856 9 İzmir Atatürk Lisesi İzmir 491,432 10 Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Ankara 489,443

İstanbul Erkek Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesinin puanları eşit. Bu nedenle yalnızca taban puanına bakılarak bu iki okul arasında birincilik ve ikincilik üstünlüğü kurulamaz. Tablodaki sıra, paylaşılan listenin düzenini yansıtıyor.

Ankara’da tercih hazırlığı yapanlar nelere bakmalı?

Ankara Fen Lisesi ve Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesini hedefleyen öğrenciler, geçmiş yerleştirme sonuçlarını bir başlangıç noktası olarak kullanabilir. Ancak tercih döneminde güncel MEB kayıtlarındaki okul kodu, program, kontenjan, yüzdelik dilim ve varsa pansiyon bilgisi birlikte incelenmeli.

İlk yerleştirme sonuçlarıyla nakil döneminde oluşan puanların aynı olmayabileceği de unutulmamalı. Bir rakamı karşılaştırırken hangi yerleştirme aşamasına ait olduğunu bilmek, yanlış değerlendirmeyi önler.

Ankara’dan iki fen lisesinin bu listede bulunması başkentteki seçenekleri gündeme taşırken, öğrenciler için asıl karar kendi başarı dilimleriyle eğitim ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmekten geçiyor.