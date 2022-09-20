- 20 Eyl 2022 - 22:48

Kusursuz Kiracı Dizisi 4. Bölüm Full İzle! 20 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!

Fox TV’nin milyonları ekranlara kilitleyen dizisi Kusursuz Kiracı dengeleri bozmaya devam ediyor. Yayınlanan dizilerin haricindeki ilginç senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile haftanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kusursuz Kiracı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Kusursuz Kiracı 3. Bölümünde neler oldu? Bölümün fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

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Kusursuz Kiracı Dizisi 4. Bölüm Fox TV İzle! TIKLAYINIZ

Günümüz televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasında en ilgi çeken ve merak edilen dizilerden biri de Kusursuz Kiracı. Alışılmışın dışında olan senaryosu ve birbirinden başarılı gözde oyuncu kadrosu ile işlenen konu seyircilerin büyük beğenisin toplamakta. Yayınlandığı ilk günden beri başarılı bir yayın hayatı yakalayan Kusursuz Kiracı’da ise seyircileri şok eden durumlar yaşanmaya devam ediyor.

Yayınlanan 3. Bölüm sonrasında ise olaylar tamamen karışırken, 4. Bölümde sular durulmadan ortalık tamamen karışmaya devam ediyor. Birçok gizemin de yer aldığı dizide ise Mona karşılaştığı zorluklar ile bir bir mücadele etmeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde gerçekleşenler ise seyircilerin oldukça kafasını karıştırdı.

Kusursuz Kiracı Dizisi 3. Son Bölümde Neler Oldu?

Gazeteci Mola evinden atılarak evsiz kalmıştı. Ancak Yakup Mola’ya sahip çıkarak onu kendi apartmanında ilginç şekilde bölünmüş dairesinin diğer kısmında misafir etmeye başlamıştı. Daha sonra apartmanda olan ilginç olaylar ve bir o kadar ilginç olan apartman sakinleri Mola’nın dikkatinden kaçmazken Mola ilginç şekilde bazı ipuçlarını bulmaya ve bir cinayetin peşine düşmeye başladı.

Ancak Mola evsizlikten sonra şimdi de işsizlik ile mücadele etmek zorundadır. İşsiz kalan Mola ise yine de öldüğünü düşündüğü Muzaffer’in canlı şekilde apartmana gelmesi ile şaşkına döner. Komşularının organize planları karşısında şaşkına dönen Mona ise artık avcı değil av olduğunu anlar ve Yuva apartmanı ile arasında bir bağ olduğunu düşünmeye başlar. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünen Mola ise hala Yakup’a güvenip güvenmemekte kararsızdır. Arkadaşı Leyla ise onu sürekli uyararak Yakup’a güvenmemesi gerektiğini söylemektedir.

Kusursuz Kiracı Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara geldiği ilk bölümden beri seyircileri ekrana giren ve reytingleri alt üst eden Kusursuz Kiracı dizisi en popüler diziler arasında yer almaya devam ediyor. Yayınlandığı her Salı günü reytinglerde zirveye oynayan dizi ise ilginç senaryosu ile de solukları keserken neredeyse bir sonraki bölümünde ise olacakları tahmin etmek imkânsız hale geliyor.

Yuva Apartmanına yerleşen Mola’nın başına gelen esrarengiz olayları ve bu olayların yanında Yakup ile arasında kıvılcımlanan aşkı ele alan dizide ise, dizinin sevenleri yayınlanacak olan her bir yeni bölümü merakla takip ediyor.

Kusursuz Kiracı dizisinin ise heyecanla beklenen 4. yeni bölümü 20 Eylül akşamı saat 20:00’da ekranlara gelecek. Dizide gerçekleşecek olaylar ve Mola’nın mücadeleleri ise hayli merak konusu olmakta.

Sizler de konu ile ilgili görüş ve yorumlarınızı bizler ile paylaşmayı unutmayınız.

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20 Eyl 2022 - 22:48 - Gündem

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