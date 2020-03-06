Mamak Mehmetçik için tek yürek

Mamak Belediyesi, İdlib’te huzuru, barışı, adaleti tesis etmek üzere görev yaparken şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimiz, tüm şehitlerimiz ve görev başındaki Mehmetçiklere destek vermek için ‘ Milli Birlik ve Dua Gecesi’ düzenledi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde düzenlenen geceye, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kahraman Mehmetçiklerin dualarla anıldığı programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kahraman ordumuza destek olmak, dahili ve harici bedhahlara karşı tek yürek olmak için istiklalimize ve istikbalimize göz dikenlere en yüksek sesle cevap vermeye devam edeceğiz. Mücadeleyi kahramanlar yapar, tarihi kahramanlar yazar.” dedi.

Biz Türkiye’yiz

Türkiye’yi kimse hedeflerinden alıkoyamayacağını kaydeden Köse, Türk Ordusu’nun bugüne kadar tuzakları bozarak, hendekleri aşarak hedeflerine yürüdüğünün altını çizerek, “ Bizler tarih boyunca hür, kendi devletimizde, kendi sancağımız altında yaşadık. Asla esarete boyun eğmedik, şehitler verdik, toprakları vatan eyledik. Zalime karşı daima mazlumun yanında olduk. Kimse seslerini duymadığında biz işittik, kimse yardım eli uzatmadığında biz uzattık. Bugün buradan hep birlikte haykırıyoruz. Biz 83 milyon bir ve beraberiz. Biz Türkiye’yiz. Birileri katil Esed’in, bizler kahraman ordumuzun, devletimizin yanındayız. Birileri zalimlerin, biz mazlumların yanındayız. Birileri hendek kazanların, biz destan yazanların yanındayız. Birileri tuzak kuranların biz kurulan tezgahları başlarına çalanların yanındayız. Tarih inancı ve vatanı için ölüme meydan okuyan yiğitleri de korkak, işbirlikçi ve hainleri de yazacak. Bugün milletimizin vicdanında mahkum olanlar yarın o mübarek şehitlerimizin yüzüne bakamayacaklar.” dedi.

Hedeflerimizden kimse alıkoyamayacak

Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerinden alıkonulmayacağının da altını çizen Başkan Köse “Allah, Hakk yolunda yürüyenlerledir, Allah bizimle beraberdir. Rabbimin izniyle milletimiz hem emperyalistleri hem destekçilerini sükut-u hayale uğratacak, milletimiz, kahraman ordumuz zaferler kazanacak inşallah. Ahirete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını Cennet makamlarını âli eylesin.” dedi.

Salon kırmızı beyaza büründü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Hafız Fazlı Çoban’ın Kur-an'ı Kerim tilaveti ile devam etti. Kahraman Türk Ordusu’nun anlatan sinevizyon gösterimi geceye katılan herkese duygu dolu anlar yaşatırken, TRT Tasavvuf Müziği Sanatçısı Ömer Faruk Güney’in okuduğu ilahilere ve marşlara bayraklarla eşlik eden Mamaklılar, salonu adeta kırmızı beyaza bürüdü.