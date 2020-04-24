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11 ayın sultanı Ramazan geldi

11 ayın sultanı mübarek ramazan dün gece yapılan ilk sahurla başladı. Salgın sebebiyle teravih namazları evlerde kılındı. ilk iftar da bu akşam güneşin batmasıyla yapılacak.

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Müslümanların; on bir ayın sultanı, sağlık ve şükür ayı olarak kabul ettiği Ramazan ayı ilk teravih namazı ile başladı. Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl teravih namazları camilerde değil evlerde kılınıyor.

Ardından da davulcular oruç tutmak isteyenleri sahura kaldırdı. İlk sahurla birlikte oruç için niyet edildi.

Ramazan ayı bu yıl buruk geçecek.. Zira virüse ilişkin yayımlanan genelgeye göre vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren etkinliklere izin verilmeyecek ve iftar çadırları kurulmayacak. Müslümanların kıblesi Mescid-i Haram’da ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi’de de ilk teravih namazı, korona virüs salgını nedeniyle tedbir alınarak kılındı.

Buradaki teravih namazlarına az sayıda kişinin katılmasına izin verildi.
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