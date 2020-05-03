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Balkonda Karagöz-Hacivat gösterisi

Bursa da, 29 Ekim Mahallesinde yaşayan 5 yaşındaki Hakan Sarp Sepetçi sokağa çıkma yasağında evinin balkonunda Karagöz-Hacivat oynatarak arkadaşlarını eğlendirdi.

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Korona virüs pandemisi sebebiyle evde kalıp dışarıya çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların belirli süre dışarıya çıkmaları tartışılırken haftalardır evde kalan 20 yaş altı özellikle de küçük çocukların durumları ebeveynlerini düşündürmeye başladı.

Küçük yaştaki çocuklarını internet ve oyun bağımlılığından uzak tutmak isteyen veliler değişik metotlara başvurmaya başladı. Nilüfer ilçesinde bir ailede 5 yaşındaki çocukları ve sitedeki diğer tüm çocuklar için evlerinin balkonuna hayali perdesi kurup Karagöz-Hacivat oynattı.

Balkonda Karagöz-Hacivat gösterisi

Ramazan ayının girmesiyle birlikte her akşam saat 21:00 da eline mikrofonu alıp balkondan anons yapan minik hayali mahalle sakinlerini balkonlarına davet ediyor.

Korona günlerinde, "Sağlığınız İçin Evinizde Kalın" demeyi de ihmal etmeyen Hakan Sarp Sepetçi, Bursa’nın simgesi olan Karagöz Hacivat oynatma geleneğinin artmasını istiyor.

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