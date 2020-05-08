Ankara ve Türkiye'de Günün Özet Haberleri

Bugün 48 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 3 bin 689 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 33 bin 687 test yapılırken, bin 848 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 412 kişi iyileşti

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Dünya genelinde hastalığın bulaştığı kişi sayısı 4 milyona doğru ilerliyor

Virüsten en fazla can kaybı hala ABD’de. Ülkede 80 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine “ Pazar Yerleri” konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle korona virüs tedbirleri kapsamında daha önce pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışının geçici süreliğine kısıtlanmasına ilişkin alınan karar, 11 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

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Silivri Cezaevi’nde korona virüs görüldü

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda 44 tutuklu/hükümlünün korona virüs testinin pozitif çıkmasına ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yeni önlemler

İnsan kalabalığının dikkat çektiği görüntülerin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için korona virüse karşı yeni önlemler alındı. Bu kapsamda alanda bulunanlara maske takma zorunluğu ve en az 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

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Dünya Sağlık örgütünden Afrika uyarısı geldi

Afrika için tehlike çanları çalıyor. Dünya Sağlık Örgütü Afrika için önemli uyarılarda bulundu.