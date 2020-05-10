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MSB’den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü nedeniyle, asker olan annelerin görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.
“Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı ile paylaşılan videoda asker olan annelerin çocukları ile Anneler Günü kutlamalarına yer verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz