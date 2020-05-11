Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün kapılarını açtı. AVM’lerin çalışma saatleri ve giriş çıkış kuralları yeniden düzenlendi.

Esenyurt’ta bulunan bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Vatandaşlar tarafından oluşturulan metrelerce kuyruk havadan drone ile de görüntülendi.