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Hataylı şehit Piyade Er Mehmet Günay'ın evine Türk bayrağı asıldı - Video Haber
Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Er Mehmet Günay’ın acı haberi, Hatay’da ki baba evine ulaştı.
Hakkari Çukurca’da teröristlerle çıkan çatışma da şehit olan Piyade Er Mehmet Günay’ın Hatay’ın Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde bulunan ailesine şehadet haberi verilirken eve dev Türk bayrağı asıldı.
Bekar olduğu öğrenilen 21 yaşındaki şehidin naaşı, Hakkari’de yapılacak olan askeri törenin ardından memleketi Hatay’a getirilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz