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65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara
65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor. Haziran ortasından sonra da kısıtlamanın kalkması bekleniyor.
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Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için yeni formül hazırlanıyor. Bu formüle göre, iznin iki güne çıkarılması aziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.
Böylelikle iznin bir gün de hafta içi olmasıyla vatandaşlar banka ve fatura gibi işlemlerini de halledebilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz