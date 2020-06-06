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65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara

65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor. Haziran ortasından sonra da kısıtlamanın kalkması bekleniyor.

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Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için yeni formül hazırlanıyor. Bu formüle göre, iznin iki güne çıkarılması aziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.

Böylelikle iznin bir gün de hafta içi olmasıyla vatandaşlar banka ve fatura gibi işlemlerini de halledebilecek.
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