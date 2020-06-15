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- 15 Haz 2020 - 14:32

Atık malzemelerden sanata uzanan yolculuk

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Yerleşkesi atık maddelerden oluşturduğu eserlerle sanat eserlerine imza attı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Yerleşkesi atık maddelerden oluşturduğu eserlerle sanat eserlerine imza attı.

Demir, ahşap ve iş makinelerinin çeşitli parçalarından oluşan atık malzemeler ve hurda materyallerden motosiklet, tank, uçak gibi farklı heykeller yaparak tasarımın sınırlarını zorlayan ustalar, her gün bambaşka fikirlerle yeni ürünler elde ediyor.

Su borusu malzemesi, makine çarkı, rulman, cıvata, yay ve vidalar birleştirip ‘motosiklet’, motor gücünü harekete dönüştürmeye yarayan çarklarla zincirleri bir araya getirerek ‘tank’ yaparak hurdaya atılacak malzemelerden herkesin ilgiyle izlediği sanat eserleri yapan usta el Aydın Doğan kaynakhane bölümünde 3 yıldır çalıştığını söyleyerek “6 aydır atölyelerimizden çıkan atık malzemeleri maketlere çevirerek hediyelik eşya yapıyoruz. Atık malzemeleri atölyelerimizden topluyoruz. Önceden hurdaya gidiyordu. Bu zaman kadar 200’e yakın ürün ürettik. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’in geri dönüşüme olan hassasiyetini ve katkılarını biliyoruz. O yüzden de nasıl katkıda bulunabiliriz diyerek bu ürünler ortaya çıktı. Belli bir adete ulaşınca sergi açarak vatandaşlarımız ile buluşturmak istiyoruz. Başkanımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi. Ülkenin her noktasından talep aldıklarını ifade eden Aydın Doğan aldıkları tepkilerin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Geri dönüşüme katkı sağlıyoruz

Doğadaki her atığın sanata dönüşebileceğini belirten Ramazan Şimşek, “Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla dikkat çekici çalışmalara imza atıyor geri dönüşüme katkı sağlıyor. Bende emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

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