Duruşmaların başlamasıyla birlikte Adliye’de metrelerce kuyruk oluştu
Koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların yeniden başlamasıyla birlikte Kartal Adliyesi’nde metrelerce kuyruk oluştu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen duruşmalara bugün başlandı. Duruşmaların başlamasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda da yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinde adliyeye gelen vatandaşlar, adliye önünde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Güvenlik görevlileri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunurken, yoğun önlemlerin alındığı Kartal Adliyesi’nde vatandaşlar ‘ateşölçer’ cihazları ile ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Adliyede işi olduğuna dair belgesini göstermeyen vatandaşlar içeri giremedi.
Adliye içerisinde bütün blok ve katlara el dezenfektanları yerleştirilerek koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirme yazıları asıldı. Duruşma salonlarından izleyicilerin oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre belirlenirken, sandalyelere, ‘güvenli mesafe için lütfen bu koltuğu boş bırakın’ yazısı konuldu. Asansörlere 4 kişi binecek şekilde uyarı levhaları yapıştırıldı. Adliyedeki kalem personelleri ve güvenlik görevlileri maske, eldiven ve siperlik takarak önlem aldı. Öte yandan, İcra Daireleri’nde de yoğunluğun oluştuğu görüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.