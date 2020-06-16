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- 16 Haz 2020 - 12:16

Duruşmaların başlamasıyla birlikte Adliye’de metrelerce kuyruk oluştu

Koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında ara verilen duruşmaların yeniden başlamasıyla birlikte Kartal Adliyesi’nde metrelerce kuyruk oluştu.

Elif Duman
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen duruşmalara bugün başlandı. Duruşmaların başlamasıyla birlikte Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’nda da yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinde adliyeye gelen vatandaşlar, adliye önünde yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Güvenlik görevlileri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıda bulunurken, yoğun önlemlerin alındığı Kartal Adliyesi’nde vatandaşlar ‘ateşölçer’ cihazları ile ateşleri ölçüldükten sonra içeri alındı. Adliyede işi olduğuna dair belgesini göstermeyen vatandaşlar içeri giremedi.

Adliye içerisinde bütün blok ve katlara el dezenfektanları yerleştirilerek koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri içeren bilgilendirme yazıları asıldı. Duruşma salonlarından izleyicilerin oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre belirlenirken, sandalyelere, ‘güvenli mesafe için lütfen bu koltuğu boş bırakın’ yazısı konuldu. Asansörlere 4 kişi binecek şekilde uyarı levhaları yapıştırıldı. Adliyedeki kalem personelleri ve güvenlik görevlileri maske, eldiven ve siperlik takarak önlem aldı. Öte yandan, İcra Daireleri’nde de yoğunluğun oluştuğu görüldü.
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