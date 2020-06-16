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- 16 Haz 2020 - 16:04

Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber

İddiaya göre Pendik’te 4 hırsız, aracını park edip bankaya para çekmeye giren şahsın araçta bıraktığı parayı çalmaya çalıştı. Aracının yanındaki hırsızları gören şahıs, bankadan çıkarak hırsızlara silahıyla art arda ateş etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Olay, Pendik Şeyhli Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir bankadan para çeken vatandaş, daha sonra başka bir bankaya girerek tekrar para çekmek istedi. Vatandaşın aracını daha önceden takibe aldığı öğrenilen 4 hırsız da, vatandaşın aracını park edip bankaya girmesiyle harekete geçti. Hırsızlar, sahte plaka takılı kendi araçlarından çıkarak park halindeki aracın camını patlattı ve koltukta duran parayı almaya çalıştı. Bu sırada sesleri duyan vatandaş da bankadan çıkıp hırsızlara silahıyla müdahale etti. Vatandaşın silahıyla ateşlediği kurşunlar iki hırsıza isabet etti. Kurşunların hedefi olan T.M. ve Y.M. adlı hırsızlar yaralanırken diğer hırsızlardan olan A.M. ile kimliği henüz belirsiz şahıs olay yerinden kaçtı. Hırsızların çalmaya çalıştığı para polis tarafından muhafaza altına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan diğer şahısları arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yaralanan hırsızların araçlarıyla olay yerinden kaçıp ardından araçlarını bırakarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar aracı bırakıp araçtan inerek yaya halde kaçıyorlar.

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