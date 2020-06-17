Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber
Malatya’da bir kişi tartıştığı babasını ekmek bıçağı ile yaraladı.
Olay, Yeşilyurt İlçesine bağlı Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çeçen sokak içerisinde meydana gelen olayda, babası N.O. ile evlerinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan E.O. darp ettiği babasını daha sonra bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı .
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri E.O.’yu olayın gerçekleştiği sokağa yakın bir noktada olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Susam sokak içerisinde meydana gelen bir başka bıçaklı kavga olayında ise aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Her iki olayla da ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.