Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Haz 2020 - 14:07

Metrobüs merdivenlerini su bastı! Simitçi vatandaşların yardımına koştu

Cevizlibağ’da yoğun yağış nedeniyle metrobüs merdivenlerini su bastı. Eline çek pas alan simitçi, metrobüsten inen vatandaşlar için yolu temizledi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Cevizlibağ’da metrobüs merdivenlerini su bastı. Yağmur suları nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Metrobüs durağından simitçilik yapan Mefail Şen, eline çek pas alarak vatandaşların yardımına koştu. Metrobüs merdivenlerindeki yağmur sularını temizleyen Şen, kameralara yansıdı.

Cevizlibağ’da simit sattığını anlatan Şen, "Temizliyorum baya dolmuştu burası. Giderler tıkanmış millet zor geçiyordu. Yağmur bastırınca burası böyle dolar. Vatandaşlar mağdur olmasın kadınlar var, sakat olan var. Nasıl geçecek. Çek pasla çekiyoruz elimizden gelen bu" dedi.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber mask
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber
Son Dakika: Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar mask
Son Dakika: Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar
Eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı mask
Eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
Bursa'da sel suları kadını sürükledi! - Video Haber mask
Bursa'da sel suları kadını sürükledi! - Video Haber
Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç yeniden hakim karşısında mask
Ceren Özdemir’in katili Özgür Arduç yeniden hakim karşısında
İstanbul’da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi mask
İstanbul’da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi
Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber mask
Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi mask
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber mask
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber
Yükselen alevler yürekleri ağza getirdi! Çok amaçlı kullanılan katlı otopark alev alev yandı mask
Yükselen alevler yürekleri ağza getirdi! Çok amaçlı kullanılan katlı otopark alev alev yandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber mask
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber
Ölümlere neden olan virüs aşısında önemli gelişme mask
Ölümlere neden olan virüs aşısında önemli gelişme
Bursa'da sel suları kadını sürükledi! - Video Haber mask
Bursa'da sel suları kadını sürükledi! - Video Haber
ABD’deki 333 Türk vatandaşı, THY’nin intikal uçuşuyla yurda getirildi mask
ABD’deki 333 Türk vatandaşı, THY’nin intikal uçuşuyla yurda getirildi
Rus Savaş Gemisi Türk Bayrağıyla İstanbul Boğazı’ndan Geçti - Video Haber mask
Rus Savaş Gemisi Türk Bayrağıyla İstanbul Boğazı’ndan Geçti - Video Haber
Metrobüs merdivenlerini su bastı! Simitçi vatandaşların yardımına koştu mask
Metrobüs merdivenlerini su bastı! Simitçi vatandaşların yardımına koştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL