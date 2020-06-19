Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2020 - 12:26

LGS sınavı yarın yapılacak! Bunlara dikkat! - Video Haber

Liselere geçiş sınavı yarın yapılacak. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav sebebiyle cumartesi sabah 9’dan 15.00’e kadar tüm Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlama uygulanacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Bir milyon 600 ortaokul öğrencisinin katılacağı Liselere Geçiş Sistemi sınavı yarın 81 ilde yapılacak.

Bu yıl öğrenciler, sınava öğrenim gördükleri okullarda girecek. Sınavda birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınacak.

Koronavirüs önlemleri altında yapılacak sınav öncesinde bütün okullar dezenfekte edildi. Sınavda, birinci oturum saat 09.30’da başlayıp 10.45’te, ikinci oturum saat 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak.

Sınav sonuçları, 16 Temmuz’da ilan edilecek.

LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Öğrencilerin, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az 2 koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Öğrenciler, sınav salonlarına tıbbi maskeyle girecek. Yerlerine oturduklarında diğer öğrenciler ile aralarında sosyal mesafe sağlandıktan sonra isteyen öğrenci maskesini çıkararak sınava devam edebilecek.

Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

Öğrencilerin sağlığı için veliler, okul bahçesine girmeyecek.

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir mask
Uzmanlar Uyarıyor! YKS Adayları Krizi Fırsata Çevirebilir
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı mask
Nesibe Aydın Okulları Bursluluk Sınavı
ATO İş İnsanlarına “Eğitim” Programlarına Başlıyor mask
ATO İş İnsanlarına “Eğitim” Programlarına Başlıyor
​YKS başvuruları başladı mask
​YKS başvuruları başladı
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı mask
​Uzmanlar okul başarısızlığının nedenlerini açıkladı
Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor mask
Millî Eğitim Bakanlığı “İyi Dersler Şoför Amca” Projesini destekliyor
Eğitim Liderleri Antalya'da Buluştu mask
Eğitim Liderleri Antalya'da Buluştu
Velilere karne değerlendirmesi için öneriler! mask
Velilere karne değerlendirmesi için öneriler!
Kötü karne yoktur, yanlış öğrenme stratejisi vardır mask
Kötü karne yoktur, yanlış öğrenme stratejisi vardır
Nesibe Aydın Okullarından Yarıyıl Tatili Önerileri mask
Nesibe Aydın Okullarından Yarıyıl Tatili Önerileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber mask
Sel suları araçları sürükledi! - Video Haber
Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber mask
Fotoğraf stüdyosuna döndü! Gören tarlaya akın ediyor! - Video Haber
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber mask
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber mask
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber mask
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber mask
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL