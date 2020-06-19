19 Haz 2020 - 14:43
Kapalıçarşı’da su baskını! Elektrik tesisatına kaçan su patlamaya sebep oldu!
İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış tarihi Kapalıçarşı’da su baskınlarına neden oldu. Elektrik tesisatına kaçan su nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İstanbul’da aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’da su baskınları oluştu. Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.