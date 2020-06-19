Kapalıçarşı’da su baskını! Elektrik tesisatına kaçan su patlamaya sebep oldu!

İstanbul’da aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’da su baskınları oluştu. Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.