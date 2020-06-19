Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Haz 2020 - 14:43

Kapalıçarşı’da su baskını! Elektrik tesisatına kaçan su patlamaya sebep oldu!

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış tarihi Kapalıçarşı’da su baskınlarına neden oldu. Elektrik tesisatına kaçan su nedeniyle ufak çaplı patlama yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul’da aniden bastıran şiddetli sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’da su baskınları oluştu. Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber mask
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber mask
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber mask
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber
Eminönü’nde dükkanları su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı! - Video Haber mask
Eminönü’nde dükkanları su bastı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı! - Video Haber
Güvenlik, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yaptı... Bıçaklandı! mask
Güvenlik, maskesiz camiye girilmeyeceği uyarısı yaptı... Bıçaklandı!
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber mask
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü! mask
Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü!
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber mask
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber
Son Dakika: Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar mask
Son Dakika: Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar
Eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı mask
Eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber mask
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber mask
Şemdinli’de görülen çekirgeler paniğe yol açtı! - Video Haber
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber mask
Jandarmadan HDP Karayazı İlçe binası dahil 11 adrese eş zamanlı operasyon - Video Haber
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber mask
Tuzla’da alt geçidi su bastı! Otomobilin içi su doldu! - Video Haber
Şiddetli yağmur sonucunda mazgallar tıkandı! İş yerlerine su bastı - Video Haber mask
Şiddetli yağmur sonucunda mazgallar tıkandı! İş yerlerine su bastı - Video Haber
Kapalıçarşı’da su baskını! Elektrik tesisatına kaçan su patlamaya sebep oldu! mask
Kapalıçarşı’da su baskını! Elektrik tesisatına kaçan su patlamaya sebep oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL