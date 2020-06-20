LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu! Okul müdürü... - Video Haber
Üsküdar’da LGS sınavına girmek isteyen 2 öğrenci, kimliklerini unuttu. Nüfus Müdürlüğü’ne giderek kimlik çıkarmalarına yardımcı olan veliler öğrencileri son anda sınava yetiştirdi.
Koronavirüs tedbirlerinin uygulandığı LGS ( Liselere Geçiş Sınavı) maratonu saat 09.30’da başladı. Üsküdar Capitol Ortaokulunda sınava girecek olan Ali Rıza Okatan isimli bir öğrenci kimliğini unuttuğunu fark etti. Ağabeyiyle birlikte okula gelen öğrencinin sınava alınmamasına okulun önünde bekleyen veliler tepki gösterdi. Okul müdürü, öğrenciyi kimliksiz içeri alamayacağını söyledi. Bunun üzerine okulun önünde bekleyen bir veli, Ali Rıza Okatan ve ağabeyini Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimliğini çıkarmasını sağladı ve sınava yetiştirdi. Okatan’ın ağabeyi, “Ben de heyecanlandım. Nüfus Müdürlüğüne gittik. Veliler yardımcı oldular. Yardıma koşan insanları görünce mutlu oldum. Son dakika yetiştik. Çok teşekkür ederim” dedi.
Kimliğini unutan başka bir öğrenciyi ise okulun önünde bekleyen bir veli Nüfus Müdürlüğünde kimliğini çıkartarak sınava yetiştirdi. Kızının okul arkadaşı olduğunu söyleyen yardımsever veli, “Üsküdar Nüfus Müdürlüğüne gittik, geldik. Çocuğun sınava girmesine çok sevindim. Giremeseydi üzülecektim” diye konuştu.
Öte yandan sınava girecek olan Türkmen uyruklu bir genç de babasının pasaportunu son anda getirmesiyle sınava girebildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.