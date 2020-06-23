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- 23 Haz 2020 - 16:32

Şok eden anlar! Aracıyla hortumun içinden geçmeye çalıştı... - Video Haber

Çatalca’da bir sürücü, aracı ile hortumun içerisinden geçti. O anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çatalca’da şiddetli yağış sonrası etkili olan hortum, bir sürücünün cep telefonu ile yakından görüntülendi. Görüntülerde hortumu gören sürücü, "eyvah eyvah" diyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Bu sırada seyir halindeki bir başka araç yolun kenarına park ederek beklemeyi seçiyor. Yoluna devam eden sürücü, hortumun içerisinden geçmeye çalışıyor. Cep telefonu kaydı bu sırada sona eriyor.
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