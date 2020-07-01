Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Tem 2020 - 10:10

Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda asker uğurlaması için gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu. Bazı vatandaşlar maske bile takmazken, koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılması yok artık dedirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul genelinde vatani görevini yapacak olan gençler, akşam saatlerinde itibaren aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Otogarda oluşan yoğunluk nedeniyle, görevliler sürekli koronavirüse karşı tedbirleri vatandaşların uymaları yönünde uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını unuttu. Kalabalık içerisinde bazı vatandaşların maske takmadıkları görülürken, bazı gençlerde askere gidecek arkadaşlarını havaya atarak uğurladı. Otogarda koronavirüs tedbirlerinin bu kadar hiçe sayılması ve oluşan aşırı yoğunluk ise yok artık dedirtti.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı... mask
17 yıldır cinayetten aranıyordu! Bu sefer kaçamadı...
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber mask
Biri sosyal mesafe mi dedi? İstanbul Otogarında asker uğurlaması... - Video Haber
Günün özeti - 30 Haziran 2020 mask
Günün özeti - 30 Haziran 2020
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber mask
Son 24 saatte korona virüsten 16 kişi hayatını kaybetti - Video Haber
Sağlık Merkezine Maskesiz girdiler! Uyaran doktoru darp ettiler - Video Haber mask
Sağlık Merkezine Maskesiz girdiler! Uyaran doktoru darp ettiler - Video Haber
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber mask
İlk bulgulara göre 7 yaşındaki İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL