Toplu taşıma araçları ve taksilere koronavirüs denetimi - Video Haber
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı. Yeni kararla birlikte toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitenin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu kaldırılmıştı. Artan vakalar sonrasında İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirildi.
Sabah saatlerinde Beyoğlu Fındıklı Işıklar mevkiinde yapılan denetimlerde toplu taşıma araçları ekipler tarafından tek tek durduruldu. Araçlara yapılan denetimde evrak kontrolü ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.
Kontrol esnasında durdurulan bir minibüste trafik ekipleri tarafından şoförün ehliyet ruhsatının kontrolü yapıldığı sırada ekipler içerideki yolcu sayısını kontrol etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.