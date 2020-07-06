Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber
İstanbul’da her gün binlerce aracın trafiğe çıktığı E-5 karayolunda bir kadının kucağında köpek ile araç kullanması diğer sürücüleri çileden çıkardı.
Görüntüler, E-5 karayolu Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametinde kaydedildi. Bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir kadın sürücünün kucağında bulunan köpek ile onlarca aracın içerisinde seyir halinde olduğu görüldü. Kadının hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması sürücüleri çileden çıkardı. Öte yandan kadının kucağında bulunan köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı görüldü. Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kadın sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.