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- 06 Tem 2020 - 13:26

Kadın sürücü diğer sürücüleri çileden çıkardı - Video Haber

İstanbul’da her gün binlerce aracın trafiğe çıktığı E-5 karayolunda bir kadının kucağında köpek ile araç kullanması diğer sürücüleri çileden çıkardı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Görüntüler, E-5 karayolu Mecidiyeköy’den Zincirlikuyu istikametinde kaydedildi. Bir taksi sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir kadın sürücünün kucağında bulunan köpek ile onlarca aracın içerisinde seyir halinde olduğu görüldü. Kadının hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atması sürücüleri çileden çıkardı. Öte yandan kadının kucağında bulunan köpeğin zaman zaman kafasını camdan dışarı çıkardığı görüldü. Bir süre daha trafikte tehlikeli bir şekilde seyir eden kadın sürücü, daha sonra gözlerden kayboldu.
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