Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Tem 2020 - 21:20

Veterinere götürmek isteyen kadın markete daldı

Zehirlenen sokak köpeğini veterinere götürmek isteyen kadın sürücü aracıyla markete daldı

Maltepe'de zehirlenen sokak köpeğini otomobilinin bagajına koyarak veterinere götürmek isteyen bir kadın, direksiyon hakimiyetini kaybederek markete daldı.

Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi'nde zehirlenen sokak köpeğini gören bir kadın, köpeği aracının bagajına koyarak veterinere götürmek istedi.

Aracı çalıştırdıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın, caddede bulunan markete daldı.

Kaza nedeniyle herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücü ve market çalışanları şoka girdi. Markette ise hasar meydana geldi.

- Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Caddede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının köpeği bagaja koyduğu, aracı çalıştırdıktan sonra markete girdiği görülüyor.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber mask
Yürekleri ağza getirdi! Otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntüler - Video Haber
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber mask
Sahte oyun kuponuyla 175 bin lira dolandırdılar! - Video Haber
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber mask
Feci Olay! Öğrencileri taşıyan otobüs gölete düştü - Video Haber
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber mask
Güvenlik kamerasını bozduğunu zannetti, kendisini kayda aldı! - Video Haber
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber mask
Her şey normalmiş gibi! Koronavirüsle oynadılar... - Video Haber
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber mask
Görüntüler ortaya çıktı! Sokak ortasında kadın sevgilisi tarafından... - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL