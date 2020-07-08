Yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! Ekipler harekete geçti - Video Haber

ÜMRANİYE DE GECE SAATLERİNDE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Olay, Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi, Adil Sokak’ta 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 2000 doğumlu A.K. isimli vatandaş bir otomobilden uzanan namlunun hedefi oldu. Duyulan silah seslerinin hemen ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığı yaralı vatandaşın etrafından uzaklaştırmaya çalışırken bir yandan da delillerin ortadan kalkmaması için büyük uğraş verdi. Güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerine kimse yaklaştırılmazken Olay Yeri İnceleme ekipleri tüm delilleri topladı.

POMPALI TÜFEKLİ SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

Pompalı tüfekle otomobilin içerisinden dehşet saçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatan ekipler bölgede ki güvenlik kamerası görüntülerini izledi ve görgü tanıklarını dinledi. Pompalı tüfekten çıkan kurşunların hedefi olan A.K. olay yerine çağrılan ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının tedavisine devam ediliyor.