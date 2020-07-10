15 Temmuz’da tankın ezdiği otomobil Esenler’de sergileniyor - Video Haber

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler’den Atatürk Havalimanı’na giderken darbeciler tarafından kullanılan tankın altında kalarak ezilen otomobil, kara günün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde sergilenmeye başlandı. 15 Temmuz Anıtı’nın önüne aracın hikayesinin anlatıldığı bir panoda da yerleştirildi. Aynı zamanda 40 fotoğraftan oluşan sergide, aynı gece Esenler’de gösterilen direnişin fotoğrafları da yer aldı.

“TARİH VE HİKAYEYLE BU ANITI YAŞATMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

15 Temmuz gecesi hafızalara kazınması gereken birçok hikaye olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “15 Temmuz gecesinin unutulmaz hikayesi elbette vardır. 15 Temmuz gecesi aslında bir milletin millet olduğu, yeniden tarih yazdığı gönül birliği ile nasıl buluştuğumuzu göstermiştir. Millet olarak kendi özgürlüğü için canını, malını nasıl yok sayabileceğini göstereceği anlamlı bir geceydi. O gecenin hafızalara kazınmasını sağlayacak çok önemli semboller var. Sembollerden bir tanesi de arkamızda görmüş olduğunuz içerisinde 5 kişi olan bu araç. O gece tankların ezdiği insanlar istedik ki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde hiçbir zaman unutulmasın ve her gelen çocuk biyografiyi okusun nasıl bir toprakta yaşadığımızı anlasın. Böylece hafızlardan hiçbir zaman eksilmesin istedik. Tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İnsanlarımız tankla şehit edildiler diri diri ezildiler. Burası daha önce askeri kışlaydı. 1912’den beri kışla olarak kullanılmıştı. Buradaki askerlerimizin bir kısmı 15 Temmuz’da aktif rol aldıkları sonradan ortaya çıktı. Bu açıdan burada bu aracın sergileniyor olması tarihi anlamda da çok önemli bir yer. Onun için bu tarih ve hikayeyle bu anıtı yaşatmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“BUGÜN OLSA YİNE ÇIKARIM”

Tankın altında kalarak ezilen otomobili kullanan Şahin Kurumuş ise, “O gece evdeydik darbenin olduğunu öğrendik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıktık. 5 arkadaşımla birlikte Esenler ilçe karakoluna gittik. Orada bize burada yapılacak bir şey yok dediler. Daha sonra havalimanına doğru yola çıktık. Arkamızda 3 arabayı tankın ezdiğini gördüm. Bir süre sonra tan bizim de üzerimizden geçti. Allah’a çok şükür hiç birimize bir şey olmadı. Allah’ım bir daha başımıza böyle bir şey getirmesin. Bu hainlere de gün yüzü göstermesin. Bugün olsa yine çıkarım” şeklinde konuştu.