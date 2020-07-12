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- 12 Tem 2020 - 10:20

Komşular film izler gibi izledi! Aşk acısı polisi ayağa kaldırdı - Video Haber

Aydın’da bir gün sonra nikahlanacak olduğu sevdiği kızla ayrılan bir şahıs bunalıma girerek silahla intihar girişiminde bulundu. Çok sayıda çelik yelekli polis ekibi olay olay yerine sevk edilirken, şahsın komşuları da intihar girişimini evlerinin balkonlarından film izler gibi izledi.

Elif Duman
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Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Yedieylül Mahallesi 1016 sokak numara 50’de saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir sonraki gün nikah masasına oturacağı nişanlısının kendisinden ayrılması üzerine 28 yaşındaki O.G. bunalıma girdi. Oturduğu evin çatısına çıkan O.G. silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan O.G.’nin intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine çok sayıda çelik yelekli polis ekibinin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çatıya çıkarak genci ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çabaları sonuç verdi ve O.G. elindeki silahı polis ekibine vererek intihardan vazgeçti. Tüm bunlar yaşanırken, çevre apartmanlarda oturan komşular intihar girişimini balkonlarından film izler gibi izledi. O.G. polis ve sağlık ekipleri nezaretinde çıktığı çatıdan indirilerek ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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