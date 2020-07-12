Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Tem 2020 - 13:09

Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak...

Eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, evinin önünde oynayan 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı. Babayı ikna etmeye çalışan polis ekipleri, çocukları babanın elinden çekip kurtardı.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Benu Sen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Ş.K., eşi ve 3 çocuğunun kaldığı evin önüne geldi.

Eşi evin kapısını açmayınca Ş.K., sokakta oynayan çocuklarını öldürmekle tehdit ederek, bıçakla rehin aldı. Çocuklarının rehin alındığını gören anne, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ş.K.’yı ikna etmeye çalıştı.

Şahsın elindeki bıçağı çocuklarının boğazına dayadığını gören polis ekipleri, Ş.K.’yı oyalayıp yanına yaklaştı. Ş.K.’nın dalgınlığından faydalanan polisler, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak 3 çocuğu babanın elinden kurtardı. Yaşanan kargaşa sırasından Ş.K. elindeki bıçakla kendini yaralarken, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak... mask
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak...
30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber mask
30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber
Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü... mask
Ankara'da İlginç kaza! Aracıyla 4 katlı bir apartmanın boşluğuna düştü...
Komşular film izler gibi izledi! Aşk acısı polisi ayağa kaldırdı - Video Haber mask
Komşular film izler gibi izledi! Aşk acısı polisi ayağa kaldırdı - Video Haber
Çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Video Haber mask
Çıkmaz sokakta iki erkek şahıs silahla vurulmuş halde bulundu - Video Haber
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber mask
Acılar anılar kadar taze! 11 Temmuz Srebrenitsa katliamı… - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL