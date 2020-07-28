Türk Bayrağı’na saldıran hain tutuklandı... Olay anı kamerada - Video Haber
Şile’de bir iş yerinin dış cephesine asılan Türk Bayrağı’nı koparıp yere attığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şile Üsküdar Caddesi Çavuş Mahallesi’nde 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 02.50 sıralarında bir iş yerinin dış cephesinde asılı olan Türk Bayrağı’nın koparılıp yere atıldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Polis ekipleri, Türk Bayrağı’nı söküp yere atan şahsın Tarkan H.(49) olduğunu tespit etti. “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Tarkan H., dün Kumbaba Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin olay anında yanında bulunan Ramazan E. isimli şahsın ise bilgi sahibi olarak ifadesinin alındığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin asılı olan Türk bayrağını çekip yere fırlattığı görülüyor. İkilinin uzaklaştığı yönden gelen gencin yerde gördüğü bayrağı kaldırıp, katladıktan sonra yüksek bir yere bıraktığı kameraya yansıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.