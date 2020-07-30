1 kişi hayatını kaybetti! Kamyonla otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Işıklar Mahallesi Eti Maden yolunda, Çoşkun Çeri yönetimindeki 10 UT 300 plakalı kamyon, İbrahim Aydoğdu (65) idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Aydoğdu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan Aydoğdu'nun cenazesi, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaza anı, yakındaki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
30 Tem 2020 - 20:21 AA - Asayiş
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.