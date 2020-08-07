Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nden vatandaşları selamladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nden vatandaşları selamladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nden vatandaşları selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.
Erdoğan daha sonra Fatih'teki Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'ne geçti.
Burada öğle yemeği yiyen Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösteren vatandaşları selamlayarak buradan ayrıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.