Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.
Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.
Törene şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.