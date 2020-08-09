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- 09 Ağu 2020 - 07:51

Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın cenazesi Samsun'a getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın naaşı, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin annesi Arife ve babası Aslan Ural ile yakınlarının yanı sıra, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

09 Ağu 2020 - 07:51 AA Amasya- Gündem

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