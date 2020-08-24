Giresun Şehidi Uzman Çavuş Onur Kıran son yolculuğuna uğurlandı - Video Haber
Törene AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de katıldı
Giresun'daki selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cenazesi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Kıran'ın naaşı, Eceabat'taki evinin önüne getirilerek helallik alındı, dualar edildi.
Daha sonra Eceabat Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Müjdat, annesi Filiz ve ağabeyi Umut Kıran ile akrabaları, Vali İlhami Aktaş, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Mutluay, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ile askeri ve mülki erkan katıldı.
Şehidin yakınları törende üzüntü yaşadı.
Kıran'ın cenazesi, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.