Kovid-19 hastaları ambulanslarla sınava getirildi - Video Haber
Sivas'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları, sınava girecekleri okullara ambulanslarla getirildi.
Sivas'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2020- KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) hastaları, sınava girecekleri okullara ambulanslarla getirildi.
Sivas Valiliğince Kovid-19 testleri pozitif ve temaslı kişiler için Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu hazırlandı.
Koronavirüs testi pozitif olan ve sağlık durumları iyi olup evde gözlem altında tutulan 80 kişi, filyasyon ekiplerince ambulans ve sağlık müdürlüğüne ait araçlarla sınav merkezlerine taşındı.
Sınav görevlileri tarafından maskesini değiştirmek isteyen adaylara yeni maske dağıtıldı.
Ekiplerin sınav sonunda Kovid-19 hastalarını tekrar evlerine götürecekleri öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.