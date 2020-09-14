Maskesini takmayan kadın, polisi görünce yolunu değiştirdi! Ancak cezdan kurtulamadı...
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.
Edirne'de, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takmayan ve polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında işlem yapıldı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor. Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulunurken, maskesini düzgün takmayanları da uyardı.
Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde maskesini takmayan bir kadın, polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Uyarıların ardından maskesini takan kadın, ekiplere kimliğini vermekte bir süre direndi.
Polis, kadın hakkında tutanak tuttu. Caddede gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan başka bir kişiye de işlem yapıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.