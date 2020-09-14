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- 14 Eyl 2020 - 13:10

Maskesini takmayan kadın, polisi görünce yolunu değiştirdi! Ancak cezdan kurtulamadı...

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor.

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Edirne'de, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskesini takmayan ve polisi görünce yolunu değiştiren kadın hakkında işlem yapıldı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında polisin denetimleri devam ediyor. Ekipler, araçlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulunurken, maskesini düzgün takmayanları da uyardı.

Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde maskesini takmayan bir kadın, polisi görünce yolunu değiştirmeye çalıştı. Uyarıların ardından maskesini takan kadın, ekiplere kimliğini vermekte bir süre direndi.

Polis, kadın hakkında tutanak tuttu. Caddede gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan başka bir kişiye de işlem yapıldı.

14 Eyl 2020 - 13:10 AA Edirne- Gündem

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