Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanacak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) 12-16 Ekim tarihleri arasında, Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile tamamen dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek olan 15. sezonu için Türkiye’nin benzersiz destinasyonlarında bir tanıtım filmi çekildi. Türk moda sektörünün en önemli etkinliği olan MBFWI kapsamında hem Türk tasarım gücünü öne çıkaran hem de ülkemizin kültürel ve tarihi değerlerine atıfta bulunan tanıtım filmi global çapta farklı platformlarda yayınlanacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanacak

Dünya çapında tanınan moda fotoğrafçısı ve yönetmeni Koray Birand'ın yönettiği filmin stil danışmanlığını ise Burak Sanuk üstlendi. MBFWI’ye katılan 37 tasarımcı arasından seçilen görünümleri taşıyan modeller, tanıtım filminde İstanbul’dan yola çıkarak ülkenin en gözde noktalarında yürüdükten sonra modanın kalbi olan İstanbul’a geri dönüyorlar. Dünyaca ünlü markaların podyumlarında yürüyen başarılı Türk model Öykü Baştaş’ın yanı sıra Ece Bıçak, Esin Bıçak, Efe Sorarlı, Ege Aydınız ve Özge Bilici de modeller arasında yer alıyor.

Ani Harabeleri’nden Tuz Gölü’ne, Sultan Sazlığı’ndan Kapadokya’ya, Nemrut Dağı’ndan Topkapı Sarayı’na, Galata Köprüsü’nden Sultanahmet Meydanı’na ve Salacak Sahili’ne kadar uzanan, toplam 6 şehri kapsayan çekimler için 1 haftada 5000 km yolculuk yapıldı. 0’dan 2500 metreye kadar uzanan farklı rakım yüksekliklerinde yapılan çekimlerde 6 model ve 25 kişilik teknik ekip çalıştı.

MBFWI bu sezonunda bir yandan Türk tasarımına destek olurken diğer yandan da eş zamanlı olarak Türkiye ve İstanbul’un kültürel ve tarihi zenginliklerini dijital moda haftası aracılığıyla global moda platformlarına taşımayı hedefliyor. İlk defa dijital olarak gerçekleştirilecek moda haftası http://www.mbfwistanbul.com adresinden ve etkinliğin sosyal medya platformlarından seyredilebilecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz’in isim sponsorluğunun yanı sıra; Galataport İstanbul’un mekan sponsorluğu ve tedarikçi sponsorlar Brand Who, L’Oréal Professionnel ve M.A.C Cosmetics’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde kurulmuş olan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından desteklenmektedir. Ayrıca, Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.