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- 11 Eki 2020 - 11:25

Emine Erdoğan'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı - Video Haber

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün" "Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli öz güven ortamını sağlamak ortak görevimiz"

Elif Duman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Türkiye ve dünyadan kız çocuklarıyla fotoğraflarının yer aldığı bir video da paylaşan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelecekte hayal ettiğimiz dünya, kız çocuklarımızın bilimde, teknolojide, sanatta ve hayatın diğer tüm alanlarında layıkıyla yer almasıyla mümkün. Onların, içlerindeki potansiyeli ortaya koyabilmeleri için gerekli öz güven ortamını sağlamak ortak görevimiz."

11 Eki 2020 - 11:25 AA Ankara- Gündem

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