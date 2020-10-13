İstanbul'da 6 ton etil alkol ele geçirildi - Video Haber
Mersin'deki sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bir imalathaneye yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı
Avcılar'da sahte içki imalathanesine düzenlenen operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 3 kişi de yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlattı.
Ekipler, Mersin'de meydana gelen sahte içki zehirlenmesine bağlı ölüm olayıyla bağlantılı olduğu tespit edilen Avcılar'daki bir imalathaneye baskın düzenledi.
Sahte içki üretimi yapılan imalathanede yaklaşık 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Z.İ.(40), H.Ç.(27) ve Ş.C.(22) gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.