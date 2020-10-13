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- 13 Eki 2020 - 10:06

Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ekim 2020 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 13 Ekim 2020 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 13 Ekim 2020 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 13 Ekim son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

Elif Duman
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Esra Erol 13 Ekim 2020 Canlı İzle

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol bu sezonda yepyeni gündemlerle seyircisi ile buluşuyor. ATV ekranlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert'ten sonra yayınlanan reality programı birbirinden ilginç olayları seyirci ile buluşturmaya devam ediyor. Uzun yıllardır yayın hayatına devam eden program bu sezonda en sevilen gündüz kuşağı programı olmaya devam ediyor. Esra Erol'un reality programı hafta içi her gün saat 16.20'de seyircisi ile buluşuyor.

Esra Erol'un reality programında bu sezonda akıl almaz olaylar gündem olmaya devam ediyor. Kayıpların bulunduğu, ailelerin bir araya getirildiği programda her geçen gün yeni olaylar ekrana taşınıyor. Ekranların en güvenilir isimlerinden Esra Erol ve ekibi binlerce kişinin derdine deva olmaya devam ediyor. Güzel sunucu programı ile olduğu gibi içinde bulunduğu sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana seyircisini ekrana kilitlemeye devam eden Esra Erol'un reality programı hız kesmeden devam ediyor.

Esra Erol 12 Ekim Programında Neler Oldu?

Esra Erol'da 12 ekimde yayınlanan programa Ayşenur ve ailesinin buluşması damga vurdu. Gerçek ailesini tanımadan büyüyen Ayşenur Esra Erol'a katılmıştı. Esra Erol önce Ayşenur'un abisi Emrah'ı sonra da annesi Nilgün hanımı bulmuştu. Ailenin canlı yayında yaşadığı duygusal anlar yürek burkarken, yapılan DNA testi ile Aslan Sarıcan'ın Ayşenur'un babası olup olmadığı öğrenilecek.

Esra Erol'un 12 ekim gündemlerinden biri de Nazile Bayrak'ın bulunması oldu. Mustafa Bayrak isimli kişinin 28 yaşından beri haber alamadığı eşi Nazile Bayrak'ı Esra Erol buldu. Kocası Ali Rıza'yı göremeyen kadın da Esra Erol'a geldi. Kocasının ilk evliliğinden olan oğlu Ufuk'un Ali Rıza beyi kendisine göstermediğini iddia eden kadının açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Esra Erol 13 Ekim Gündemleri Neler?

Esra Erol'un reality programında her gün yeni gündemler ve gelişmeler konuşulmaya devam ediliyor. Bugünkü programda eşi Ali Rıza'yı göremeyen kadının açıklamaları dinlenecek, kayıp olan 22 yaşındaki Cansu Çakın konuşulacak. Esra Erol heyecanla beklenen yeni bölümü ile bugün ATV ekranlarında.

13 Eki 2020 - 10:06 - Dizi Fragmanları

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