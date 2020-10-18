Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Eki 2020 - 11:23

MSB'den Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü klibi

Türk Armoni Yıldızları Orkestrası eşliğinde sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Can Azerbaycan" şarkısıyla hazırlanan klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından müşterek yapılan tatbikat görüntüleri ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla klip hazırladı.

TRT Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan klip, MSB'nin Twitter hesabından "Canım, gözüm, Azerbaycan. İnanıyoruz ki gelecek yıl bağımsızlık gününüzü zafer alkışlarıyla ve daha coşkulu kutlayacağız." mesajıyla paylaşıldı.

MSB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Armoni Yıldızları Orkestrası tarafından çalınan, sözleri Ahmed Cavad, müziği Emin Sabitoğlu, orkestra düzenlemesi Bando Yüzbaşı Aziz Diker'e ait "Can Azerbaycan" adlı eseri Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği klipte, Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından müşterek yapılan tatbikat görüntüleri ile Nuri (Killigil) Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.
# Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü, Azerin, klip, Milli Savunma Bakanlığı, MSB Yönetim Genel Müdürlüğü, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası, azerbaycan

18 Eki 2020 - 11:23 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
HES kodu ile girdikleri kampta doğanın keyfini çıkardılar mask
HES kodu ile girdikleri kampta doğanın keyfini çıkardılar
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor mask
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
Vaka Sayısı Rekor Kırdı! Sokaklar boşaldı..Sokağa çıkma yasağı ilan edildi mask
Vaka Sayısı Rekor Kırdı! Sokaklar boşaldı..Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da 994 kilo esrar, 247 bin kök kenevir ele geçirildi mask
Diyarbakır'da 994 kilo esrar, 247 bin kök kenevir ele geçirildi
Katil 18, kurban 19 yaşında! Yine kadın cinayeti! Genç kızı yol kenarında öldürdü! mask
Katil 18, kurban 19 yaşında! Yine kadın cinayeti! Genç kızı yol kenarında öldürdü!
Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı mask
Yasadışı yayın yapan 354 web sitesi erişime kapattırıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL