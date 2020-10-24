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- 24 Eki 2020 - 22:20

Azerbaycan Ordusu Hedefleri bir bir vuruyor! Harita Hergün Değişiyor

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor, hergün harita değişiyor..

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Azerbaycan ordusunun, topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların devam ettiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi. Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi. 

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24 Eki 2020 - 22:20 Ankara- Gündem

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