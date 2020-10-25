Eminönü Meydanı'nda drone destekli Kovid-19 denetimi
İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, tarihi yarımadanın en önemli noktalarından olan Eminönü Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.
Eminönü'nde vatandaşlar ve yabancı turistler yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.İnsansız Hava Araçları ( İHA) Büro Amirliği ekipleri, tarihi yarımadanın en önemli noktalarından olan Eminönü Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.
Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya ve araçlarıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak Kovid-19 kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.Ekipler, maske takmayan veya yanlış takanlarla sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarırken, yanlarında maske olmayanlara da maske verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.