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- 25 Eki 2020 - 15:00

Eminönü Meydanı'nda drone destekli Kovid-19 denetimi

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri, tarihi yarımadanın en önemli noktalarından olan Eminönü Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.

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Eminönü'nde vatandaşlar ve yabancı turistler yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.İnsansız Hava Araçları ( İHA) Büro Amirliği ekipleri, tarihi yarımadanın en önemli noktalarından olan Eminönü Meydanı'nda drone kaldırarak Türkçe ve İngilizce olarak maske ve mesafe konusunda ikazlarda bulundu.

Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaya ve araçlarıyla Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak Kovid-19 kapsamında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.Ekipler, maske takmayan veya yanlış takanlarla sosyal mesafe kuralına uymayanları uyarırken, yanlarında maske olmayanlara da maske verdi.
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25 Eki 2020 - 15:00 AA İstanbul- Yaşam

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