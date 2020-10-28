Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Eki 2020 - 23:35

Ankara'da Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan STK üyeleri, Hazreti Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan tutumu nedeniyle Fransa'ya tepki gösterdi Grup adına okunan bildiriden: "İslam'ı ve Peygamberi'ni canından aziz bilen Müslümanlar olarak, teşvik ettiği saygısızlıklar ve açıkça yürüttüğü tahrikler sebebiyle Fransa'yı şiddetle kınıyoruz"

+7
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara'da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ( STK) temsilcileri ve üyeleri, Hazreti Muhammed'i ve Müslümanları hedef alan tutumu nedeniyle Fransa'yı kınadı.

Ankara Çankaya'daki Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan STK üyeleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ülkesi aleyhine slogan attı. Tekbir ve salavat getiren grup, "Dünyanın baş belası Macronavirüs", "Faşizm Avrupanın sanatıdır", "Özümüzle sözümüzle tüm varlığımızla Peygamber Efendimizin (SAV) izindeyiz" şeklinde dövizler taşıdı.

Daha sonra grup adına okunan bildiride, Fransa başta olmak üzere Avrupa'da bir süredir tırmanan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı üzerine kurulu ırkçılık akımlarının küresel bir tehdide dönüştüğü belirtildi.

Demokrasinin ve özgürlüklerin "anavatanı" olmakla övünen bir coğrafyada, Müslümanların kutsallarına ve Peygamberine karşı yürütülen saldırıların "modern bir barbarlık" olarak değerlendirildiği bildiride, Müslümanların sadece Hazreti Muhammed'e değil, diğer peygamberlere de muhabbetle yaklaşan bir inancın mensubu olduğu dile getirildi.

Hazreti Muhammed'e yönelik saygısızlıkla başlayan kampanyaların Müslümanların tamamını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef aldığına işaret edilen bildiride, bu düşmanlığın dönüp dolaşarak sahiplerini kuşatmasının da kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bir kez daha altını çizerek ifade ediyoruz ki, tek isteğimiz dinimize, değerlerimize, Peygamber Efendimize, milletimize ve onun temsilcisi Cumhurbaşkanımıza saygılı olunmasıdır. Şayet bu en temel hakkımızı kullanmamıza tahammül edilmeyecekse dünyanın son iki asrına damgasını vuran Avrupa değerlerini yeniden tartışmamız ve oluşturmamız gerektiği sonucuna varacağız. Fransa başta olmak üzere ırkçılığın ve İslam düşmanlığının tırmandığı Avrupa ülkelerinin tamamını bu çerçevede samimi bir muhasebeye davet ediyoruz. İslam'ı ve Peygamberi'ni canından aziz bilen Müslümanlar olarak, teşvik ettiği saygısızlıklar ve açıkça yürüttüğü tahrikler sebebiyle Fransa'yı şiddetle kınıyoruz."

# Fransa, Hz. Muhammed, kınama, stk, ankara, recep tayyip erdoğan, çankaya

28 Eki 2020 - 23:35 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi mask
Ankara'da Mevlit Kandili'nde camilerden salavat sesleri yükseldi
Ankara'da bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi mask
Ankara'da bandrolsüz 88 bin 104 kitap ele geçirildi
Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu mask
Sokakta futbol oynarken keşfedilen Veysel Sarı, Antalyaspor'da mutlu
Ankara'da Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama mask
Ankara'da Sivil toplum kuruluşlarından Fransa'ya büyükelçilik önünde kınama
Vali kötü haberi duyurdu! Örümcek Ormanları yanıyor! mask
Vali kötü haberi duyurdu! Örümcek Ormanları yanıyor!
Konya'da öldürülen anne ve kızın cenazeleri Bursa'ya gönderildi mask
Konya'da öldürülen anne ve kızın cenazeleri Bursa'ya gönderildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL